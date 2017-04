SPORT TWEETS: Tak Ikut Malaysia Open 2017, Greysia Polii Lakukan Jumpa Fans

KUCHING – Pebulu tangkis asal Indonesia, Greysia Polii, melakukan jumpa fans di Negeri Jiran yang digelar oleh asosiasi bulu tangkis dunia (BWF) dalam rangka memeriahkan Malaysia Open 2017. Dalam jumpa fans tersebut, Greysia menjalani sesi tanda tangan dengan beberapa fans di Malaysia yang kegiatannya ia unggah dalam akun Twitter-nya.

Melalui cuitannya di Twitter, Greysia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh fansnya di Malaysia yang hadir dalam acara tersebut. Tak lupa, ia berharap dirinya bisa kembali lagi tahun depan dengan mengikuti turnamen.

“Terima kasih kepada semua fans Malaysia yang bergabung dengan saya untuk melakukan sesi tanda tangan @bwfmedia di Malaysia SS Premier. Berharap kami dapat datang kembali tahun depan,” cuitnya lewat akun Twitter resminya @GreysPolii, Sabtu (8/4/2017).

Tak hanya cuitan, Greysia menampilkan video keseruannya dengan para fans. Selain melakukan tanda tangan para fans juga mengajak pemain kelahiran Jakarta itu untuk foto bersama.

Tahun ini, Greysia memang batal tampil di Malaysia Open 2017. Setelah didaftarkan bersama Rizki Amelia Pradipta, mereka terpaksa mengundurkan diri karena partnernya itu mengalami cedera.

Thanks to all the malaysia fans joining me for autograph session @bwfmedia at Malaysia ss premier . Hope we'll come back again next year! pic.twitter.com/4Mp2NsVoJO— Greysia polii - GEL (@GreysPolii) April 8, 2017