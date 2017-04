Keren! Olahraga Jadi Agenda Rutin Sandiaga Uno

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno, menjadikan olahraga sebagai rutinitas wajib di setiap harinya.

"Olahraga itu, you have to make time, tidak boleh kita bilang sibuk, harus sudah dijadwalkan. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu," katanya di kawasan Kasablanka, Setia Budi, Jakarta Selatan.

Setiap berolahraga, Sandi menghabiskan waktu satu hingga dua jam untuk berlatih, dengan memacu adrenalin dalam tubuh.

"Saya satu sampai dua jam berlari, basket, berenang, sepeda, atau olahraga yang bisa exercise yang namanya endorphin itu biasanya keluar saat kita sudah olahraga. Selama ini terbukti olahraga itu bawa kita semangat, berpikirnya optimis dan semangat sportivitas keluar," tutupnya.

Selain memiliki jiwa olahraga yang tinggi, Sandi -sapaan akrabnya- juga bertekad membangun fasilitas olahraga bertaraf internasional di Jakarta. Beberapa fasilitas olahraga yang ingin dibangun ialah Stadion Sepakbola, arena aquatic, velodrom dan atletik.