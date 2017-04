Menyukai Olahraga, Sandiaga Uno Berenang Menyeberangi Pulau

CALON Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno, memang tak bisa dipisahkan dari aktivitas olahraga. Di tengah kesibukannya, Sandiaga selalu menyempatkan diri untuk berolahraga demi menjaga kebugaran.

Bahkan di beberapa kesempatan, Sandiaga sering terlihat berlari santai di kawasan Car Free Day (CFD), Thamrin, Jakarta Pusat. Tak hanya gemar olahraga berlari, Sandiaga juga sering mengikuti event yang bertemakan olahraga.

Pada akun Twitter pribadinya @sandiuno, Sandiaga mengunggah fotonya ketika selesai berenang di sekitaran Kepulauan Seribu, Jakarta. Dalam unggahannya tersebut, Sandiaga berhasil berenang menyeberangi Pulau Karya ke Pulau Panggang.

Setelah sampai di Pulau Panggang, Sandiaga langsung lanjut berenang menyeberang ke Pulau Pramuka. Bahkan kegiatan yang digelar pada 21 Januari 2017 mendapat banyak respons positif dari netizen. Beberapa komentar meminta Sandiaga untuk tetap aktif dalam kegiatan olahraga.

Berhasil berenang menyebrangi Pulau Karya ke Pulau Panggang, lalu dilanjut Ke Pulau Pramuka. We did it, guys! Salam bersama! #SalamBersama pic.twitter.com/LQTw4zRCYa— Sandiaga S. Uno (@sandiuno) January 21, 2017