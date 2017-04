Alami Patah Tulang Ringan di Pergelangan Kaki, Rins Jalani Terapi

MADRID – Raihan pembalap anyar Tim Suzuki Ecstar, Alex Rins di seri perdana MotoGP 2017 terbilang cukup baik. Rins mampu menyelesaikan balapan dengan menempati urutan sembilan GP Qatar 2017 yang berlangsung di Sirkuit Losail pada 26 Maret 2017.

Pencapain tersebut menunjukkan penampilan Rins yang impresif. Pasalnya, pembalap berpaspor Spanyol itu memulai balapan GP Qatar dari posisi ke-18.

Kepiawaian Rins saat mengendarai GSX-RR milik Tim Suzuki sukses membawa Rins melewati sejumlah pembalap. Bahkan, ia sempat bersaing dengan dengan pembalap Tim Ducati, Jorge Lorenzo.

STATEMENT @Rins42 suffers a minor injury in the ankle while training. We'll keep u posted next Monday @MotoGP #suzuking pic.twitter.com/WNEde5hkFV— Team SUZUKI ECSTAR (@suzukimotogp) 31 Maret 2017