Walah, Legenda F1 Era 90-an Sebut Bentuk Mobil Red Bull seperti Topeng Tradisional Jepang

MONTE CARLO – Mantan pembalap Formula One (F1) era 90-an, Taki Inoue, berkomentar mengenai desain baru mobil Red Bull untuk musim 2017. Menurutnya, desain yang dibuat tim yang berbasis di Milton Keynes tersebut mirip dengan topeng tradisional Jepang.

Sebelumnya, Red Bull banyak memberikan sentuhan baru pada mobil F1 musim 2017 miliknya. Penggunaan aerodinamika tingkat tinggi untuk meningkatkan downforce saat berkendara membuat moncong mobil RB13 mendapat sentuhan baru.

Berbeda dengan moncong mobil musim 2016 yang sedikit membesar untuk memberikan ruang pada angin yang masuk, RB13 kini menggunakan lubang kecil berbentuk persegi sebagai aliran udara. Menurut Taki, penampakan itulah yang membuat mobil Red Bull menyerupai mulut dalam topeng tradisional jepang.

Melalui akun media sosial Twitter, @takiInoue, Senin (3/4/2017), mantan pembalap berkebangsaan Jepang tersebut mem-posting sebuah foto yang membandingkan mobil RB13 dengan topeng tradisional Jepang. Tak lupa, ia juga menuliskan sebuah kalimat, “Lihatlah! Bagian atas hidung Red Bull tampaknya mirip dengan topeng tradisional Jepang.”

Look !

The top of the nose shape seems to be influenced by Japanese traditional mask. pic.twitter.com/73Hr2aHq1d— Taki Inoue (@takiinoue) February 26, 2017