Hera Melenggang, Febby Tersungkur di Babak Perempatfinal Djarum Sirnas

BALIKPAPAN – laga perdana Djarum Sirkuit Nasional (Djarum Sirnas) Li Ning Kalimantan Timur Open 2017 berhasil dilewati dengan mulus oleh pebulutangkis tunggal putri andalan Mutiara Cardinal Bandung, Hera Desi Ana Rachmawati yang kali ini kembali diunggulkan diposisi pertama.

Si “Ratu Sirnas” yang pada siang tadi, Kamis 30 Maret 2017 langsung bertanding di babak perempat final, sukses menaklukan lawan yang dihadapinya yang merupakan andalan Djarum Kudus, Intan Dwi Jayanti dengan kemenangan telak dua game langsung 21-12 dan 21-17.

Sempat tertinggal angka seperti 9-11 di game kedua, diakui Hera jika pada penampilannya kali ini dirinya belum bisa langsung menyesuaikan dengan keadaan. Pasalnya, selain baru bertanding hari ini, Hera pun mengaku masih dalam tahap pemulihan dari sakit demam berdarah yang dialaminya beberapa waktu lalu.

“Di pertandingan tadi saya masih belum bisa menyesuaikan, dan saya pun saat ini masih dalam tahap pemulihan dari sakit beberapa waktu lalu, jadinya kadang masih suka merasa lemas. Seperti di game kedua tadi kecepatan pergerakan saya jadi sedikit melambat dibanding game pertama,” ungkap Hera usai laga.

Kemenangan Hera di perempat final tadi sekaligus memastikan dirinya berhak untuk mendapatkan satu tiket semifinal yang akan berlangsung besok, Jumat (31/3). Di semifinal Hera akan berjumpa wakil Shamrock Medan, Jesica Moeljati yang sebelumnya memastikan tiket semifinal usai di perempat final tadi mengalahkan wakil Exist Jakarta, Nalinica Rahardja dengan 14-21 21-17 dan 21-12.

Menghadapi Jesica, Hera mengaku akan bermain nothing to lose. “Di pertandingan besok saya akan bermain nothing to lose saja, karena di Sirnas yang pertama kalinya saya ikuti tahun ini, saya tak menargetkan khusus, mengingat kondisi saya yang masih belum benar-benar pulih,”tutup Hera.

Sementara itu, kejutan tersaji di pool bawah tunggal putri. Dimana unggulan kedua Febby Angguni dari Pertamina Fastron , harus takluk ditangan wakil Exist Jakarta, Ni Made Pranita Sulistya Devi dengan kekalahan 10-21 dan 20-22. Dengan demikian semifinal tunggal putri lainnya akan mempertemukan Made kontra Marsa Indah Salsabila dari Sarwendah Badminton Club.