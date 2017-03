Sport Tweets: Juarai GP Australia, Vettel:The Finger Is Back!

MELBOURNE – Pembalap andalan Ferrari, Sebastian Vettel, memosting foto kemenangannya usai membalap di Sirkuit Albert Park, Australia. Melalui akun media sosial, Twitter pembalap berkebangsaan Jerman ini sangat senang lantaran bisa finis di urutan pertama.

Vettel sebelumnya sempat frustrasi karena tim berlogo kuda jingkrak tersebut tampil kurang kompetitif pada musim 2016. Namun tampaknya dengan pengembangan besar yang dilakukan Ferrari, kini Vettel sukses membuktikan diri menjadi yang tercepat pada balapan pembukan Formula One (F1) musim 2017.

Melalui Twitter resminya @Sebvettelnews, pembalap berusia 29 tahun tersebut memosting sebuah foto yang memperlihat keceriaanya saat sukses memenangkan balapan di Australia. Dalam foto tersebut Vettel juga mengacungkan jari telunjuknya sembari menulis “THE FINGER IS BACK” yang memiliki arti kebangkitan Ferrari.

THE FINGER IS BACK! ☝️ pic.twitter.com/eU5WeNC79I— Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) March 26, 2017

Terbukti postingan Vettel yang diunggah pada 25 Maret 2017 menarik perhatian banyak warganet. Tak pelak setidaknya 706 Retweets dan 1316 likes diperoleh Vettel dengan sangat cepat. Sebagian komentar tersebut mendukung keberhasilan Ferrari memberikan mesin yang kompetitif pada musim 2017.

@ukotiyan: Ya Seb, Anda telah kembali. Go! Go! GO!

@KurtHeidrich: Kami semua merindukan ini. Sangat bahagia melihat Vettel kembali ke tingkat atas setelah mengalami musim yang sulit pada 2016.