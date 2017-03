Meski Cuaca Tak Bersahabat, Redding Tunjukkan Performa Impresif di GP Qatar 2017

DOHA – Setelah sesi pemanasan yang sulit selama persiapan jelang tampil di GP Qatar 2017, pembalap Tim Octo Pramac Racing, Scott Redding, sukses menyelesaikan balapan dengan finis di urutan ketujuh.

Redding memulai balapan di posisi enam dan terus menunjukkan performa impresif hingga menutup balapan dengan finis di posisi tujuh, hanya berbeda dua detik dengan Aleix Espargaro (Aprilia) yang finis di depannya.

"Saya sangat bahagia! Ini adalah balapan yang sungguh bagus, terutama setelah saya mengalami hal sulit saat pemanasan," ujar Redding dikutip dari MotoGP, Selasa (28/3/2017).

Balapan yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, Senin 27 Maret 2017 dini hari WIB itu membuat banyak rider mengalami kendala akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah di sekitar sirkuit.

Bahkan, balapan saat itu sempat ditunda selama 15 menit untuk mengondisikan sirkuit agar aman digunakan para rider.

"Saya terpaksa menutup katup angin ketika (Johann) Zarco melakukan pergerakan yang berbahaya. Itu sangat memengaruhi saya! Pada balapan kedua (setelah ditunda), saya melaju dengan baik meski akhirnya saya tidak mampu memperoleh Independent Award pertama. Tapi saya berhasil finis di 10 besar! Terima kasih pada tim yang telah memercayai saya. See you in Argentina!" tutup pembalap asal Inggris itu.