GP Qatar: Vinales Ambil Alih Pimpinan, Rossi Naik ke Posisi Tiga di Lap Ke-15

DOHA – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, berhasil mengambil alih pimpinan balapan GP Qatar 2017. Vinales sukses menyusul peraih posisi pertama sebelumnya yakni Andrea Dovizioso. Sementara itu, Valentino Rossi terus merangkak naik hingga posisi ketiga.
Lima besar posisi MotoGP 2017 di Sirkuit Losail, Qatar pada Lap Ke-15:
|
1
|
25
|
M. VIÑALES
|
30:30.946
|
2
|
4
|
A. DOVIZIOSO
|
+0.228
|
3
|
46
|
V. ROSSI
|
+0.461
|
4
|
93
|
M. MARQUEZ
|
+2.210
|
5
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+5.483
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