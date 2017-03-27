GP Qatar: Dovizioso Memimpin, Rossi Merangkak ke Posisi Lima di Lap ke-10

DOHA – Pembalap Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, memimpin jalannya perlombaan di lap ke-10 setelah Johann Zarco terpelesat saat menempati posisi pertama di race awal. Sementara itu, Valentino Rossi mampu menunjukkan keperkasaannya dengan naik tingkat lagi dan menembus posisi lima.
Lima besar posisi MotoGP 2017 di Sirkuit Losail, Qatar pada Lap Ke-10:
|
1
|
4
|
A. DOVIZIOSO
|
19:46.179
|
2
|
93
|
M. MARQUEZ
|
+1.092
|
3
|
29
|
A. IANNONE
|
+1.197
|
4
|
25
|
M. VIÑALES
|
+1.342
|
5
|
46
|
V. ROSSI
|
+1.942
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