Sport Time: Ini Kandidat Kuat Peraih Titel Juara Dunia 2017

Favorit: Lewis Hamilton (Mercedes AMG) Dengan Rosberg, rekan satu timnya sekaligus rival beratnya yang tidak lagi berpartisipasi, mampukah Lewis Hamilton, juara dunia F1 2015 mengulangi keberhasilannya di tahun 2017? Dalam tes pramusim jelang F1 2017, beberapa peraturan memang diubah FIA untuk memberikan kesempatan kepada tim-tim lain selain Mercedes AMG untuk bersaing. Namun, Hamilton diyakini masih sebagai favorit di F1 2017.

Hamilton sudah mengatakan bahwa tim yang ditakutinya musim ini adalah Ferrari, namun tim mekanik Mercedes berhasil meningkatkan kecepatan mesin kendaraan mereka, dengan tambahan 70 brake horsepower dari kekuatan sebelumnya di tahun lalu, yaitu 1000 brake horsepower.

Kehadiran pembalap baru Mercedes, Valterri Bottas pun diyakini akan memberikan kesempatan kepada Hamilton untuk mengejar gelar tanpa takut tersaingi.

Pendatang baru: Valtteri Bottas (Mercedes AMG)

Selama beberapa tahun terakhir, Valtteri Bottas dilihat sebagai pembalap yang memiliki potensi untuk menjadi juara. Sekarang, pembalap 27 tahun asal Finlandia ini memiliki kesempatan membuktikanya bersama tim juara bertahan, Mercedes.

Dalam tes pramusim, Bottas sendiri sukses menunjukkan potensinya dengan mencatat waktu tercepat di Catalunya, Spanyol dengan mencatat waktu 1 menit 19,705 detik di tes hari ketiga.

Untuk sementara, Bottas hanya dikontrak selama setahun oleh Mercedes, dengan spekulasi bahwa Fernando Alonso akan menjadi pembalap nomor dua Mercedes di musim depan, bila Bottas tidak menunjukkan hasil yang mengesankan sepanjang tahun 2017.

Kita lihat saja, apakah eks driver Williams ini menunjukkan taringnya di tim elite Mercedes?

Favorit oleh penonton: Daniel Ricciardo (Red Bull)

Banyak pendukung dan penggemar F1 di Australia tentu akan mengikuti perkembangan Daniel Ricciardo dengan seksama tahun ini, di mana banyak yang berharap dia akan menjadi juara di akhir musim ini.

Dua kali juara dunia F1 yang kini memperkuat McLaren-Honda, Fernando Alonso pun sudah menyebut Ricciardo sebagai pembalap terbaik dalam melewati lawan-lawanya di F1.

Publik tuan rumah tentu akan berharap banyak bahwa Ricciardo akan berjaya di balapan perdana musim ini.

Namun, ada masalah yang akan dihadapi oleh Ricciardo di Red Bull musim, yang tak lain tak bukan adalah rekan satu timnya, sang wonderkid Max Verstappen.

Baik Ricciardo dan Verstappen adalah dua driver di luar tim Mercedes yang sukses memenangkan lomba F1 di musim lalu, dengan Verstappen menang di Spanyol sementara Ricciardo menang di Sepang.

Ricciardo juga menjadi satu-satuya pembalap non-Mercedes yang sukses meraih pole musim lalu, yaitu di seri Monaco.

Ancaman Berat: Sebastian Vettel (Ferrari)

Bila bukan pembalap tim Mercedes yang menjadi juara tahun ini, banyak yang meyakini kalau yang akan menjadi juara adalah Sebastian Vettel, jagoan Scuderia Ferrari yang telah memiliki empat titel juara dunia F1 sepanjang kariernya.

Ya, Vettel sudah membuktikan kemampuannya menjadi juara dunia ketika dia bergabung dengan Red Bull sebelum pindah ke Ferrari.

Namun, musim lalu pembalap berusia 29 tahun berkebangsaan Jerman itu berprestasi buruk. Ia tidak menang sama sekali dan juga tidak pernah meraih pole.

Namun, Ferrari sendiri telah bekerja keras untuk memperbaiki mesin mobil mereka pada tes pramusim, untuk bisa mendekati Mercedes.

Andalan Mercedes, Hamilton pun sudah menyebut Ferrari sebagai tim favorit tahun ini, dengan mobil SF70H yang lebih cepat dan kompetitif.

Dibantu oleh Kimi Raikkonen sebagai pembalap kedua Ferrari, Vettel diperkirakan akan berada dalam posisi antara nomor satu sampai keenam di akhir musim nanti.