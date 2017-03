Wih! Sean Gelael Siap Lakoni Tes F1 Bersama Toro Rosso

FAENZA - Pembalap kebanggaan Indonesia yang kini masih berkompetisi di Formula 2, Sean Gelael, akan ikut serta dalam tes Formula 1 (F1) bersama Tim Toro Rosso di Bahrain, Hungaria, dan Abu Dhabi. Kabar ini dihembuskan GP Update yang diamini oleh Toro Rosso via akun Twitter resmi mereka.

Sean sudah menjadi pembalap single-seater sejak 2012. Driver berusia 20 tahun itu finis di posisi ke-28 dan ke-18 pada musim 2013 dan 2014 kejuaraan Formula 3 Eropa. Sebelum melakukan debut di GP2, Gelael juga sempat menjalani satu musim di Formula Renault 3.5.

Di musim lalu, Sean menjalani musim penuh perdananya bersama Tim Campos. Bercokol di peringkat ke-15 pada klasemen akhir, ia sukses merengkuh meraih satu podium di seri Red Bull Ring, Austria.

Gelael akan melakukan debut resminya di mobil F1 pada 18-19 April 2017, yang merupakan tes tengah musim perdana F1 di Bahrain.

Sean akan kembali masuk ke kokpit mobil STR12 pada sesi tes Hungaria dan Abu Dhabi di akhir F1 2017. Sean sendiri di musim 2017 akan berkompetisi di ajang Formula 2 bersama Tim Pertamina Arden.

Meanwhile in Faenza, seat-fitting for @gelaelized 💺Welcome Sean! 🙌🏼



He will be our test driver in Bahrain, Hungary and Abu Dhabi 😉 pic.twitter.com/BTMQAMGVeU— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) March 22, 2017