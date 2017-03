Jelang Laga Berat Melawan Danny Jacobs, Golovkin: Saya Senang Dapat Bertarung di New York

NEW YORK – Petinju berkebangsaan Kazakhstan, Gennady Golovkin, mengaku senang dapat melangsungkan pertandingan besarnya di New York. Menurutnya, Madison Square Garden yang terletak di New York merupakan rumah kedua bagi petinju berusia 34 tahun tersebut.

Golovkin dijadwalkan akan berhadapan dengan petinju kelas dunia, Danny Jacobs, pada Minggu 19 Maret 2017. Pertandingan ini tentunya akan sangat seru dan menegangkan mengingat kedua petinju ini memiliki rekor knocked out (KO) yang sangat tinggi.

“Saya senang bisa datang ke sini. Ini merupakan rumah kedua saya. Saya akan bertanding di New York, Madison Square Garden,” terang Golovkin, menyadur dari Boxingscene, Jumat (17/3/2017).

Selain senang dapat melangsungkan pertandingan di New York, Golovkin juga berharap Jacobs dapat membawa banyak penggemar dalam pertandingan hidup dan mati akhir pekan ini.

“Saya pikir tentu saja Jacobs memiliki banyak penggemar dan teman-temannya. Saya memiliki penggemar saya, saya rasa itu sangat baik bagi tinju dan olahraga. Mungkin para penggemar akan berkumpul sama banyak dalam pertandingan tersebut,” tandasnya.