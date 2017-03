Ciee, Jadi Juara All England 2017, Kevin Dapat Pujian dari Greysia Polii

BIRMINGHAM – Pemain ganda putri Indonesia, Greysia Polii memuji Kevin Sanjaya Sukamuljo yang berhasil gelar juara All England 2017 bersama rekannya yakni Marcus Fernaldi Gideon. Hal itu diungkapkan langsung oleh Greysia melalui cuitannya di akun Twitter-nya.

Dalam akun Twitter-nya, Greysia mengatakan jika Kevin akan muncul menjadi sosok bintang baru di dunia bulu tangkis, menyusul kemenangannya di All England 2017. Selain itu, Greysia memuji rekan partnernya yakni Marcus.

“Seorang bintang telah lahir @kevinnsanjaya, semua orang mulai menyukaimu sekarang! Kamu adalah yang terbaik!,” cuit Greysia di akun Twitter resminya, Senin (13/3/2017).

“Apa arti Kevin tanpa sinyo (sapaan akrab Marcus),” tambahnya di postingan yang berbeda.

Marcus/Kevin sukses menjadi juara setelah memenangkan pertandingan di partai puncak kontra Li Junhui/Liu Yuchen dari China. Marcus/Kevin berhasil menang dua set langsung 21-19 dan 21-14.

The star is born! @kevinnsanjaya everyone starting to love you now! haha! You are the best! :)— Greysia polii - GEL (@GreysPolii) 12 Maret 2017