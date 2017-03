Wah! Marquez Dapat Film Dokumenter Perjalanan Kariernya di MotoGP 2016

BARCELONA – Dorna Sports selaku otoritas tertinggi MotoGP 2017 baru saja merilis sebuah film dokumenter untuk sang juara dunia MotoGP 2016, Marc Marquez. Pembalap tim Repsol Honda itu mendapat kehormatan khusus mengenai perjalanan kariernya saat menjalani kompetisi balapan musim lalu.

Berdasarkan laporan Speedweek, Sabtu (4/3/2017), film bertajuk ‘Dari Cervera Menuju Tokyo’ itu ditayangkan di Barcelona pada Jumat 3 Maret 2017 waktu setempat. Dalam film tersebut mengisahkan perjuangan Marquez yang berasal dari kota kecil Cervera, Spanyol, untuk memastikan diri sebagai juara dunia MotoGP di Tokyo, Jepang.

Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible este documental! 👍 Thanks to all the people who has made this documentary possible! pic.twitter.com/XUbFkTWchZ— Marc Márquez (@marcmarquez93) 3 Maret 2017