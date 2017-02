Aduh! Marc Marquez Batal Tes Privat di Jerez, Akibat Cuaca Buruk

JEREZ – Pada pekan ini, tim Repsol Honda tengah melakukan tes privat di Sirkuit Jerez. Hal itu dilakukan untuk memastikan kekuatan motor RC213V jelang gelaran MotoGP 2017.

Seperti diketahui, Marc Marquez dan Dani Pedrosa akan mengambil bagian pada sesi tes privat di Jerez pada 24 dan 25 Februari 2017. Selain tes resmi, setiap tim dan balap MotoGP memang mendapat kesempatan untuk melakukan tes privat selama lima hari.

Sebelumnya tim Honda merencanakan tes privat tambahan selama dua hari usai mengikuti tes resmi di Sepang, Malaysia. Namun karena hujan yang kerap mengguyur Sepang membuat rencana tersebut dibatalkan.

Sayangnya, hal serupa juga terjadi jelang tes privat di Jerez. Marquez lewat akun media sosial Twitternya @marcmarquez93 mengaku tidak bisa menjajal kuda besinya karena cuaca yang tak bersahabat.

Usai tes privat, rencananya Marquez dan Pedrosa akan melakukan tes terakhir di Sirkuit Losail, Qatar, pada 10 Maret 2017. Sirkuit Losail akan menjadi tempat lomba pembuka musim MotoGP 2017 yang digelar pada 26 Maret 2017.

Hoy no hemos podido entrenar por las condiciones meteorológicas, mañana más!

Today weather wasn't so good and we coudn't ride, tomorrow...✊🏼 pic.twitter.com/vXq7B27bDR— Marc Márquez (@marcmarquez93) February 24, 2017