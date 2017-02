Sport Board: Meski Puas, Honda Gelar Private Test bagi Dua Pembalapnya

JEREZ – Tim Repsol Honda akan mengadakan sesi uji coba tertutup bagi kedua pembalap utamanya yakni Marc Marquez dan Dani Pedrosa. Sesi uji coba tersebut akan digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada 24-25 Februari 2017.

Uji coba tertutup tersebut dilakukan oleh tim yang bermarkas di Belgia itu untuk menganalisis kekurangan pada RC213V –nama motor Honda. Sebab, menurut Bos Honda yakni Livio Suppo, mesin dan elektronik motor Honda masih jauh dari apa yang telah diharapkan.

Namun, Honda benar-benar tak menyangsikan kecepatan yang ditunjukkan kedua pembalapnya. Sebut saja Marc Marquez yang sukses menjadi pembalap tercepat dalam beberapa sesi uji coba resmi yang diadakan MotoGP.

Begitu juga Pedrosa. Pembalap asal Spanyol itu memang kurang terlihat memukau dibandingkan rekannya. Pedrosa hanya mampu menembus posisi lima besar di uji coba Sirkuit Sepang pada hari ketiga.

The #RepsolHondaTeam confirm they’ll take part in a private testing session at Jerez on 24 & 25 February with @marcmarquez93 @26_DaniPedrosa— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 22, 2017