Kalah di Perempatfinal Kejuaraan Biliar, Atlet Jepang Ini Jadi Viral

KEBANYAKAN wawancara presenter olahraga dengan atlet berlangsung dengan jawaban klise. Namun, kejadian aneh dan lucu menghiasi sesi wawancara antara presenter Tony Wrighton dengan atlet biliar asal Jepang, Naoyuki Oi pada kejuaraan biliar internasional bertajuk World Pool Masters 2017 di Gibralatar, Spanyol.

Wawancara tersebut dilakukan sebelum pertandingan perempatfinal dimulai. Saat Tony mengajukan pertanyaan mengenai strategi permainan, justru Oi langsung memberikan statemen yang mengundang tawa.

“My name is Naoyuki Oi, today is very lucky and congratulations to me, yeaa! English is little, no problem, only show,” ujar Oi, seperti dilaporkan The Star, Rabu (22/2/2017).

Itulah sepenggal kalimat yang diucapkan Oi di hadapan penonton. Sang presenter pun kaget dan ikut tertawa bersama penonton lainnya.

Saat Tony kembali mengajukan pertanyaan, Oi pun memberikan pernyataan lucu lainnya. Kali ini Oi memperagakan Pinneaple Pen atau dikenal PPAP yang merupakan sepenggal lirik dari penyanyi viral asal Jepang yakni Kosaka Daimaou. Bahkan usai Oi kalah, justru ia makin berulah dengan ucapannya itu.

“I have a pen, I have an apple…Ooo eee..apple pen. Excuse me, can I speak English..you, me. No English, No problem. Everytime happy,” imbuh Oi dengan bahasa tubuhnya yang lucu.

Kini atlet Jepang itu mendadak jadi viral dan hangat diperbincangkan di media sosial. Sepertinya langkah Oi sukses mengikuti jejak rekan senegaranya itu yang memperkenalkan PPAP pada 2016.