Kalah Taruhan, Petenis Kanada Ini Tepati Janji dengan Mengencani Seorang Mahasiswa

LONDON – Bintang tenis Kanada, Eugenie Bouchard, telah menepati janjinya untuk berkencan dengan salah satu pengikut media sosial Twitter-nya. Hal tersebut dilakukan pemain berusia 22 tahun tersebut setelah kalah dalam taruhan Super Bowl awal bulan ini.

Bouchart memprediksi Atlanta Falcons menjadi pemenangan dalam Super Bowl, namun ternyata New England Patriots berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Alhasil Bouchart harus membayar kekalahan dengan menepati janjinya.

Sebagaimana diberitakan Sportsmole, Sabtu (18/2/2017), Mahasiswa salah satu universitas, John Goehrke adalah pemenangan yang berhak menikmati kencan dengan Bouchard. Melalui akun media sosialnya ia mengunggah sebuah foto yang menunjukkan keduanya tengah berkencan di dalam sebuah mobil.

Bouchard mengatur kencan buta yang berlangsung selama pertandingan Brooklyn jets melawan Milwaukee. Bouchard yang saat ini menempati peringkat ke-44 dunia mencapai Grand Slam terbaiknya pada musim 2014. Saat itu ia sukses mencapai final Wimbledon.

Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John 😊 On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd— Genie Bouchard (@geniebouchard) February 16, 2017