Fixed! Tito Rabat Absen pada Tes di Phillip Island

GOSSELIES - Pasca mengalami kecelakaan hebat dalam uji coba pramusim MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang beberapa waktu lalu, kini pembalap Marc VDS Honda, Tito Rabat dipastikan akan absen dalam tes pramusim kedua yang akan digelar di Sirkuit Phillip Island, Australia pada 15-17 Februari 2017. Rabat absen karena tengah fokus menjalani proses pemulihan cedera.

Kecelakaan Rabat terjadi pada hari kedua uji coba di Sepang. Ia mengalami lima patah tulang, yakni dua patah tulang pergelangan, berikut tulang metakarpal kelima pada kedua tangan, begitu pula patah tulang pada kaki. Selain itu, ia juga mendapat luka sobek pada kulit lutut kiri, yang sempat terancam infeksi.

Ya tengo el alta, ahora a seguir recuperándome. Gracias por vuestro apoyo! 🆗✔ Already discharged from the hospital. Thanks for your support! pic.twitter.com/nugu3eRc9V— Tito Rabat (@TitoRabat) February 6, 2017