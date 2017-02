Kalahkan Kroasia 2-1, Inggris Raya Berpeluang Tampil di Divisi Teratas Piala Fed

LONDON – Inggris Raya sukses unggul tipis 2-1 atas Kroasia dalam babak play-off kejuaraan tenis beregu putri atau dikenal Piala Fed 2017. Selanjutnya, Inggris Raya akan menjalani pertandingan play-off melawan tim yang masuk zona promosi-degradasi pada April 2017 untuk lolos ke Grup Dunia II.

Tunggal putri Inggris Raya, Heater Watson, sukses mengamankan laga pertama usai menaklukkan wakil Kroasia, Donna Vekic. Watson tak mengalami kesulitan saat menang atas Vekic dengan skor 6-2 dan 6-4.

Pada partai kedua terjadi kejutan ketika petenis berperingkat 10 dunia asal Inggris Raya, Johanna Konta takluk dari petenis Kroasia berusia 19 tahun, Anna Konjuh. Konta harus menelan kekalahan dengan skor 4-6 dan 3-6 dari Konjuh. Kroasia berhasil menyamakan kedudukan 1-1 kontra Inggris Raya.

Di laga penentu, Inggris Raya mencoba bangkit melalui performa ganda putri, Johanna Konta/Heather Watson. Terbukti, Konta/Watson mampu mengalahkan ganda Kroasia, Ana Konjuh/Darija Jurak melalui pertarungan sengit dengan skor 4-6, 6-4, dan 6-3.

Dengan hasil tersebut, Inggris Raya menempatkan satu tempat di babak play-off Grup Dunia. Lawan Inggris Raya ditentukan melalui laga Piala Fed 2017 untuk Grup Dunia II yang berisikan tim-tim wakil Eropa dan Asia, yakni Rusia vs Taiwan, Rumania vs Belgia, Ukraina vs Australia, dan Italia vs Slovakia.