Sportpedia: Bukan China, Negara Tersukses di Ajang All England

ALL ENGLAND menjadi salah satu turnamen bulutangkis prestisius dan terlama di dunia sejak 1899. Saat itu, baru pertandingan ganda yang dipertandingkan, yakni sektor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Pada tahun pertama penyelenggaraan, tuan rumah Inggris sukses meraih semua gelar. Bahkan rekor ini masih bertahan hingga 1909. Pada tahun kedua, sektor tunggal putra dan tunggal putri mulai dipertandingkan.

Turnamen All England ke-12 pada 1910, terdapat satu pasangan ganda campuran gado-gado. Istilah ini disematkan untuk pasangan yang terdiri dari pria berkebangsaan Swiss, Guy Sautter dan wanita berpaspor Inggris, Dorothy Cundall. Mereka sukses meraih gelar pada musim itu.

Pemain tersukses All England, George Alan Thomas yang merupakan pebulutangkis tuan rumah sukses meraih 21 gelar dengan bermain di tiga sektor, yakni tunggal putra (4 kali), ganda putra (9 kali), dan ganda campuran (8 kali).

Gelar pertama Thomas diciptakan pada 1903 di sektor ganda campuran bersama Ethel B. Thomson. Pada 1906, Thomas kembali raih gelar ganda campuran ditambah gelar ganda putra bersama Henry Norman Marett. Ia sukses meraih gelar All England sektor tunggal putra di era 1920-1923.

Selama 107 tahun turnamen All England bergulir, Inggris sebagai negara tersukses dengan mengoleksi 189 gelar, disusul Denmark 87 gelar, China 80 gelar, dan Indonesia 44 gelar. Rudi Hartono menjadi pebulutangkis Indonesia tersukses di ajang ini dengan delapan gelar tunggal putra, di mana tujuh di antaranya diraih secara beruntun.

Sekadar diketahui, dua tahun tempat penyelenggaraan All England berlokasi di HQ of the London Scottish Rifles, Buckingham Gate, Inggris. Pada 1902-1993, venue selalu berganti-ganti hingga terakhir diselenggarakan di Wembley Arena. Sejak 1994 hingga sekarang, venue All England ditetapkan di Birmingham, Inggris.