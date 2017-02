Pemain Basket dengan Potensi Terbaik di NBA

TAMPIL baik di ajang Liga Basket Amerika atau dikenal NBA menjadi hal yang positif bagi tim. Tak terkecuali bagi pebasket muda yang memiliki talenta luar biasa di liga basket terbaik di dunia itu.

Sejumlah nama pebasket muda mencuri perhatian publik Amerika Serikat di pentas NBA. Dalam laman resmi NBA, dirilis sebuah pertandingan BBVA Compass Rising Stars Challenge yang akan digelar pada Jumat 17 Februari 2017 di Smoothie King Center, Negara bagian New Orleans.

NBA merilis starting pemain muda berbakat dengan potensi terbaik, di antaranya Devin Booker (Suns, 20 tahun), Malcolm Brogdon (Bucks, 24), Marquese Chriss (Suns, 19), Brandon Ingram (Lakers, 19), Frank Kaminsky (Hornets, 23), Jahlil Okafor (76ers, 21), D’Angelo Russell (Lakers, 20), Jonathon Simmons (Spurs, 27), Karl-Anthony Towns (Timberwolves, 21), Myles Turner (Pacers, 20).

Dari sederet nama tersebut yang paling bersinar adalah Karl-Anthony Towns asal klub Timberwolves. Pebasket berpaspor Republik Dominika itu, musim lalu berhasil meraih pemain terbaik (NBA Eastern Conference Rookie of the Month awards this season).

Pada 30 September 2016, Towns mencatatkan rekor terbaiknya dengan mencetak 47 poin dan 18 rebound dalam laga Timberwolves melawan New York Knicks (106-104). Pebasket berusia 21 tahun itu menjadi pemain termuda ketiga dalam tiga dekade terakhir pertandingan NBA yang mampu mencetak 45 poin dan 15 rebound dalam satu pertandingan.