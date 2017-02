Tito Tinggalkan Rumah Sakit Usai Jalani Operasi

BARCELONA – Pembalap Marc VDS, Esteve ‘Tito’ Rabat, baru saja meninggalkan rumah sakit usai menjalani operasi dalam upaya pemulihan dari cedera yang dialaminya. Pembalap asal Spanyol tersebut harus menjalani operasi karena mengalami retak di bagian tangan, lutut, dan juga kakinya.

Tito mengalami cedera ketika menjalani tes di Sirkuit sepang, Malaysia, pada akhir Januari 2017. Bahkan, Tito harus absen di hari terakhir sesi pengetesan dan harus langsung diterbangkan ke rumah sakit di kota kelahirannya, Barcelona.

Beruntung, operasi yang dijalaninya berjalan dengan sukses. Bahkan, mantan peraih juara dunia Moto2 pada 2014 sempat mengunggah fotonya setelah keluar dari rumah sakit di akun twitter pribadinya.

Pada kesempatan tersebut, Tito mengungkapkan dirinya dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tak hanya itu, Tito juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang didapatnya selama menjalani masa penyembuhan.

Ya tengo el alta, ahora a seguir recuperándome. Gracias por vuestro apoyo! 🆗✔ Already discharged from the hospital. Thanks for your support! pic.twitter.com/nugu3eRc9V— Tito Rabat (@TitoRabat) February 6, 2017