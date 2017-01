Singkirkan Wawrinka, Roger Federer Melaju ke Final Australia Open

MELBOURNE—Petenis veteran asal Swiss, Roger Federer berhasil melaju ke Final Australia Open 2017 setelah mengalahkan Stan Wawrinka. Dalam pertarungan lima set tersebut, Federer sempat kewalahan menghadapi perlawanan Wawrinka.

Roger Federer tampil perkasa dalam dua set awal. Pada set pertama, dirinya berhasil menang dengan skor tipis 7-5. Namun pada set kedua pria 35 tahun tersebut berhasil menambah keunggulan dengan skor 6-3.

Di saat Federer hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final, Wawrinka meminta masa injury time karena sempat mengalami cedera. Meski cedera, Wawrinka justru berhasil memberikan perlawanan berat untuk Federer.

Pada set ketiga Wawrinka bahkan sempat unggul telak dengan skor 6-1. Sukses di set ketiga membuat Wawrinka kembali semangat. Ia akhirnya kembali memenangkan set keempat dengan skor 6-4.

Skor imbang membuat hasil pertandingan ditentukan pada set terakhir. Pada set tersebut Federer yang menjadi salah satu petenis tersukses di dunia tersebut berhasil mengunci kemenangan dengan skor 6-3.

“Ini benar-benar menjadi kenyataan. Saya tak pernah berpikir bahwa mimpi gila saya menjadi nyata yakni tampil sampai final di Australia,” ujar Federer seperti diberitakan Eurosport, Kamis (26/1/2017).

ARTFUL ROGER!



Federer wins five-set thriller with Wawrinka to reach the #AusOpen final. Grand Slam No.18 is on the horizon… pic.twitter.com/A5NOoLJz1M— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 26, 2017