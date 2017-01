Hot Sport: Vinales Akhirnya Jajal Sirkuit Sentul

BOGOR - Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, kembali didatangi oleh pembalap MotoGP. Kali ini giliran pembalap anyar Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, yang akhirnya menjajal 3,965 kilometer tersebut.

Vinales mendatangi Indonesia sebelum berangkat ke Malaysia untuk melakukan uji coba pramusim MotoGP 2017 yang pertama. Pembalap berusia 22 tahun itu menginjakkan kaki di Tanah Air pada Minggu 22 Januari 2017.

Dalam kunjungan kali ini, Vinales berkesempatan mengunjungi Sirkuit Sentul untuk pertama kalinya. Pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut melakukan balapan dengan para rider muda Tanah Air yang notabene adalah didikan akademi Yamaha Indonesia.

Vinales dan para pembalap muda Indonesia menguji coba motor sport baru keluaran Yamaha, yakni All New R15. Salah satu agenda Top Gun -julukan Vinales- dalam kunjungan kali ini memang untuk memperkenalkan motor All New R15 Yamaha.

Sejatinya, rekan setim Vinales yakni Valentino Rossi, juga datang ke Indonesia. Sayangnya, The Doctor -julukan Rossi- tidak ikut Vinales ke Sirkuit Sentul, melainkan lebih memilih bertolak ke Bali.