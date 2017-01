Tak Sabar, Lorenzo Berusaha Intip Desmosedici GP17

BOLOGNA – Tidak lama lagi, para pencinta MotoGP bakal melihat rupa motor Tim Ducati Corse untuk musim 2017. Desmosedici menjadi salah satu motor yang paling ditunggu-tunggu.

Sebab di musim 2017, Jorge Lorenzo bakal menunggangi Ducati untuk pertama kalinya setelah sembilan tahun berkarier di Yamaha. Peluncuran Desmosedici direncakan akan digelar pada Jumat 20 Januari 2017.

Kendati peluncuran tersebut hanya tinggal menghitung hari, Lorenzo tampaknya sudah sangat tidak sabar melihat bentuk GP17 yang bakal ditungganginya. Melalui akun Twitter pribadinya, @lorenzo99, rider berpaspor Spanyol tersebut mengunggah potret dirinya yang tengah berada di samping Desmosedici.

Sayang, motor Ducati tersebut masih tertutup kain berwarna merah. Dengan menunjukkan ekspresi tidak sabar, Lorenzo berusaha mengintip kuda besi yang bakal ditungganginya pada MotoGP 2017.

“Tinggal dua hari lagi untuk melihat Desmosedici GP! Jangan lupa saksikan live streaming pada Jumat pukul 10.30,” tulis Lorenzo dalam akun Twitter pribadinya.

2 days left to see the Desmosedici GP! Don’t miss the live streaming on Friday at 10.30h on https://t.co/10tYTzTyXL! #forzaducati #JL99😈🇪🇸🇮🇹 pic.twitter.com/fv2lkhA5lc— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 18 Januari 2017