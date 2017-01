Ibu dari Mantan Pembalap Moto2 yang Meninggal Mengajak Bikin Buku

MALLORCA – Ibu dari mantan pembalap Moto2, Luis Salom yaitu Maria ingin membuat berupa buku untuk menhormati mendiang anaknya. Salom meninggal karena mengalami kecelakaan hebat saat melakukan latihan bebas kedua di Sirkuit Catalunya, Spanyol.

Seperti diketahui, Salom merupakan salah satu pembalap berbakat di Moto2. Kematiannya membuat semua pembalap MotoGP seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo turut berduka cita dan merasa kehilangan.

Kini delapan bulan telah berlalu, pihak keluarga Salom mengajak para pendukung untuk menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan pembalap SAG itu. Sebab, pembalap yang meninggal di usia 24 tahun itu dikenal sangat humoris dan dekat dengan orang sekitar.

Pengumuman tersebut diunggah lewat media sosial Twitter milik Salom yaitu @LuisSalom39. Pihak keluarga bahkan memberikan alamat surel beserta syarat.

“Maria, ibunda Luis, ingin membuat sebuah buku dengan cerita yang menyenangkan dan lucu tentang Luis. Ia ingin semua orang yang pernah bertemu dengannya atau mengikutinya memberikan sebuah tulisan. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam proyek ini, mohon kirimkan cerita Anda ke luissalom39info@gmail.com. Bahkan Anda yang memiliki foto bersama Luis atau tato LS39, jangan ragu untuk mengirimkannya kepada kami. Terima kasih,” tulis akun twitter LuisSalom39, Selasa (17/1/2017).

Maria, Luis’ mother, would like to create a book with nice stories about him. Everybody who followed him can write a text. pic.twitter.com/0mv1C3bLyT— Luis Salom (@LuisSalom39) 11 January 2017