Hampir Bangkrut, Manor Racing Dapatkan Investor Anyar

BANBURY – Manor Racing, kabarnya telah menemukan seorang pembeli yang tertarik membeli saham mayoritas untuk menyelamatkan kelangsungan hidup tim. Namun, sang investor ingin mendapat jawaban pasti dari tim yang bermarkas di Banbury, Inggris, sebelum akhir pekan ini.

Sebagaimana diberitakan Racingclothesline, Selasa (17/01/2017), Manor kabarnya telah menerima tawaran untuk membeli tiga perusahaan yang terlibat dengan tim Manor. Perusahaan administrasi, FRP dan penasihat LLP telah melakukan pembicaraan dengan pihak yang berkepentingan.

Dalam kasus ini mereka membahas mengenai kesepakatan perusahaan yang ingin membayar gaji seluruh karyawan untuk Januari 2017.

Kabarnya tiga perusahaan Manor yang akan dibeli oleh Investor adalah: Just Racing Ltd yang merupakan perusahaan induk yang saat ini dimiliki tim, Manor Grand Prix Racing Ltd dan FOM yang bertugas sebagai pemegang izin.

Saat ini produksi mobil untuk memulai musim 2017 bisa segera dilaksanakan. Namun, administrator telah melarang tim untuk mulai bekerja agar mereka tidak terlilit hutang dan biaya lebih lanjut. Mereka akan menunggu keputusan sebelum 20 Januari untuk mengetahui apakah tim siap untuk memulai awal musim.