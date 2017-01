Sunoto Puaskan Publik Indonesia di One Championship

JAKARTA - Petarung andalan Indonesia, Sunoto, sukses memuaskan publik tuan rumah setelah mampu memang cepat atas wakil Kamboja, Chan Heng, pada One Championship 2017 kelas bulu di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu.

Apa yang diraih oleh petarung berusia 31 tahun sesuai dengan target sejak awal karena pertarungan melawan Chan Heng ini akan menjadi pijakan untuk kembali bertarung melawan lawan yang lebih tinggi yaitu Edward Kelly. Pada pertarungan sebelumnya, Sunoto kalah dari petarung asal Filipina itu.



Untuk turun pada kejuaraan bergengsi ini, Sunoto mempersiapkan dengan baik bahkan terus melakukan latihan sejak kekalahan dari Edward Kelly. Upaya andalan Indonesia ternyata membuahkan hasil. Kemenanganpun diraih dengan cepat karena hanya diselesaikan di Ronde pertama.



"Kemenangan yang saya raih karena momentum yang tepat. Sebenarnya saya belum menekan. Justru lawan yang terus melakukan serangan tapi saya bisa menghindar. Tapi saya melihat kesempatan dan itu saya manfaatkan dengan baik," kata Sunoto usai pertarungan.



Sejak lonceng dibunyikan, Sunoto memang terlihat percaya diri. Justru yang lawan yang berjuluk The Pyton terlihat berlawanan. Dukungan publik tuan rumah juga menjadi penyemangat tersendiri sehingga petarung yang berjuluk The Terminator itu mampu menang mudah.



"Setelah mampu menjatuhkan lawan terus saya lakukan kuncian. Ternyata lawan mampu saya kendalikan sehingga saya mampu meraih kemenangan," katanya menambahkan.



Setelah memangkan pertarungan di One Championship seri Jakarta, Sunoto mengaku akan siap-siap untuk menghadapi pertarungan berikutnya. Hanya saja, saat ini pihaknya masih menunggu lawan, tapi bisa saja akan kembali menghadapi Edward Kelly.



Petarung Indonesia yang mampu meraih hasil positif tidak hanya Sunoto. Stefer Rahardian juga mampu meraih kemenangan meski hanya menang angka atas Jerome S Paye asal Leberia. Kemenangan ini dinilai cukup mengejutkan, bahkan Paye terlihat tidak percaya jika dirinya kalah.



Meski hanya tiga petarung Indonesia yang tampil, Hall JCC Jakarta penuh dengan penonton. Kondisi ini mendapatkan apresiasi dari pihak penyelenggara maupun sponsor seperti Gojek dan Tune Talk. Bahkan salah satu perwakilan sponsor, Jason Lo mengaku perkenbangan tarung bebas (MMA) di Indonesia cukup besar.



"Kenapa kami mau memberikan dukungan di MMA, karena kami ingin membuat juara lokal Indonesia yang selanjutnya bisa bertanding di kancah internasional. Makanya kami serius memberikan dukungan karena misinya sama dengan kami, lokal yang go internasional ," kata perwakilan di Gojek, Nadiem Makarim.