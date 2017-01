The Terminator Indonesia Pukul KO Petarung Kamboja dengan Mudah

JAKARTA - Petarung asal Indonesia, Sunoto, kembali menguji ketangguhannya di ajang One Championship, Sabtu (14/1/2017). Petarung yang dijuluki The Terminator ini sukses menang mudah dalam ajang bertajuk Quest For Power.

Pertarungan ini merupakan salah satu petarungan yang dinanti oleh penonton yang memenuhi arena yakni Jakarta Covention Center (JCC). Sunoto memang salah satu petarung MMA Indonesia yang mampu berbicara banyak di ajang Internasional.

Pada pertarungan tersebut, Sunoto, menang mudah dalam waktu dua menit 30 detik. Petarung asal Kamboja yang menjadi lawannya, Chang Heng, tak mampu berbuat banyak untuk bisa meraih catatan sempurna.

Kemenangan tersebut membuat Sunoto memiliki rekor enam kemenangan dan tiga kekalahan. Sementara Heng memiliki rekor delapan kemenangan dengan empat hasil kekalahan.

Kompetisi seni beladiri campuran atau mixed martial arts (MMA) One Championship kembali menyambangi Jakarta. Dalam kunjungannya kali ini, One Champhionship mempertarungkan sembilan pertandingan.

Pada kompetisi kali ini, terdapat 18 petarung yang ikut serta. Dalam 18 petarung yang siap menunjukkan kemampuan mereka, terdapat tiga nama berasal dari Tanah Air dan ditambah dua petarung Belanda berdarah Indonesia.