Ramaikan One Championship, Penonton Penuhi JCC

JAKARTA - Kompetisi seni beladiri campuran atau mixed martial arts (MMA) One Championship kembali menyambangi Jakarta, Sabtu (14/1/2017). Dalam kunjungannya kali ini, One Champhionship mengusung tema Quest for Power dengan mempertarungkan sembilan pertandingan.

Menurut pantauan Okezone, para penonton yang hadir telah memenuhi arena pertarungan yakni Jakarta Convention Center (JCC). Tak hanya berasal Indonesia, para penonton asal mancanegara pun turut datang untuk mendukung petarung andalan mereka.

Pada kompetisi kali ini, terdapat 18 petarung yang ikut serta. Dalam 18 petarung yang siap menunjukkan kemampuan mereka, terdapat tiga nama berasal dari Tanah Air dan ditambah dua petarung Belanda berdarah Indonesia.

Pertandingan pertama pun sudah selesai. Petarung MMA asal Belanda berdarah Indonesia, Anthony Engellen, menang mudah melawan wakil Malaysia, AJ Lias Mansor, dalam waktu kurang dari dua menit. Enggelen berhasil mengalahkan Mansor secara KO di kelas bulu.

Pertarungan puncak akan mempertemukan petarung asal Rusia, Vitaly Bigdash, dengan wakil Myanmar, Aung La N Sang. Keduanya akan memperebutkan gelar juara dunia kelas menengah dan akan disiarkan langsung melalui RCTI.