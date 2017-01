Petarung Masa Depan Indonesia Siap Taklukkan Lawan dari Liberia di ONE Championship

JAKARTA - Petarung Indonesia, Stefer Rahardian, berharap dapat meneruskan kemenangannya di ONE Championship saat menghadapi petarung Liberia, Jerome S. Paye di laga tambahan ONE: QUEST FOR POWER di Jakarta, Indonesia pada Sabtu (14/1/2017).

Petarung masa depan Kelas Terbang yang belum terkalahkan, Rahardian tampil mengesankan penonton tuan rumah pada debut di ONE Championship-nya dengan memenangkan Turnamen Kelas Terbang ONE: TITLES & TITANS pada Agustus 2016.

Petarung Indonesia berusia 20 tahun ini mengalahkan rekan senegaranya Yotha Hutagalung dan Hendrick Wijaya dengan pitingan dari belakang kepala pada ronde pertama, yang menjadikannya orang terakhir yang berdiri di atas ring. Kali ini Rahardian ingin untuk memperpanjang kemenangannya di ONE Championship untuk meningkatkan peringkatnya di divisi Kelas Terbang.

"Saya sangat senang untuk bertarung kembali di ajang pertarungan seni bela diri campuran terbesar di Asia ini. Saya sangat menanti pertarungan ini karena ini adalah kesempatan saya untuk meningkatkan peringkat di divisi Kelas Terbang ONE Championship,” ujar Rahardian dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Sabtu (14/1/2017).

Sementara itu Paye tentu ingin mengembalikan dirinya ke jalur kemenangan setelah kalah dalam debut promosinya hampir setahun yang lalu. Ia melakukan penampilan perdananya di ONE Championship melawan petarung China Li Hao Jie di Februari 2016, menunjukkan teknik yang sangat baik dan memojokkan lawannya dengan berbagai kombinasi serangan. Namun, ia kalah dalam laga tersebut melawan rival China-nya dengan keputusan mutlak dari Juri.

Dengan kemampuan untuk menjadikan pertarungan sulit bagi setiap lawannya, Paye berharap kemenangan saat kembali ke ring ONE Championship di Jakarta, Indonesia, dengan menghadapi jagoan tuan rumah. Tak ayal, Rahardian menilai pertarungan Kelas Terbang melawan Paye akan berlangsung seru, karena keduanya dikenal memiliki gaya bertarung yang menarik.

“Ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Saya tahu dia telah bersiap sangat keras untuk pertarungan ini, namun saya juga melakukan latihan yang terbaik untuk laga ini. Kami berdua ingin sekali menang. Petarung yang terbaiklah yang akan menang,”pungkasnya.