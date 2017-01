Motor Pertama Marc Marquez Bukan Honda, melainkan Yamaha

CERVERA – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, memamerkan motor pertamanya. Ia mendapatkan motor model motocross di usia empat tahun atau pada 1997.

Uniknya, motor yang didapatnya bukanlah kuda besi bermerek Honda, motor yang digunakan The Baby Alien –julukan Marquez– selama tampil di ajang MotoGP. Marquez justru mendapatkan motor bermereka Yamaha!

Meski menunggangi motor Yamaha saat kecil, Marquez tidak pernah merasakan sensasi menggunakan motor berlogo garpu tala sejak tampil di ajang grand prix pada 2008. Setelah membela tim pabrikan seperti KTM, Suter dan Derbi, Marquez menggunakan Honda sejak 2013, atau musim pertama tampil di MotoGP.

Kembali ke awal, Motocross sendiri bukan sekadar motor yang digunakan Marquez saat kecil. Di saat tidak tampil di ajang MotoGP, Marquez kerap mentas menggunakan motocross dan tampil di ajang Superprestigio Dirt Track.

Bahkan, di ajang Superpresitigio Dirt Track 2016, Marquez keluar menjadi juara. Marquez mengalahkan pembalap-pembalap seperti Dani Ribalta yang biasa mentas dengan motocross.

Espero que los Reyes Magos repartan mucha ilusión. En 1997 llegó mi primera moto! 👑😀🎁

In 1997 the 3 Wise Men brought me my first bike! #TBT pic.twitter.com/6XTTOyeJcw— Marc Márquez (@marcmarquez93) January 5, 2017