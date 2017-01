Petenis Austarlia Gunakan Baju yang Hina Trump Saat Jumpa Pers

MERLBOURNE – Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat memang menuai sejumlah kontroversi. Ada yang senang dengan hasil tersebut, namun sebagian lagi banyak yang kecewa dengan keputusan tersebut. Salah satunya adalah petenis asal Australia Nick Kyrgios.

Secara sengaja Nick melakukan hal mengejutkan ketika datang menghadiri jumpa pers dengan wartawan. Ia secara sengaja mengenakan kaus hitam yang bertuliskan kata-kata kasar tentang Donald Trump.

Jumpa pers itu sendiri dilakukan petenis berusia 21 tahun tersebut usai mengalahkan Rafael Nadal dalam perlombaan di Sydney, Australia, pada Senin 9 Januari 2017.

Sebagaimana diberitakan Sportsmole, Kamis (12/01/2017), Nick mengenakan kaos berwarna hitam berhias foto Trump yang tepat berada di tengah bajunya. Dalam gambar tersebut terlihat wajah Trump dihiasi dengan tanduk berwarna merah. Selain itu terdapat tulisan kasa yang mencela Trump pada bagian bawah kaos.

Otomatis kejadian ini langsung menghebohkan sejumlah media. Sejumlah media bahkan mengunggah kelakuan konyol Nick ke dalam akun media sosial Twitter.

Nick Kyrgios takes aim at US president elect with anti-Donald Trump t-shirt https://t.co/e6A2MgO4KU @MichaelChammas pic.twitter.com/HtvRvw0Cpo— SMH Sport (@SMHsport) January 10, 2017