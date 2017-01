Hot Sport: Jelang Uji Coba Sepang, Lorenzo Hitung Hari

PALMA - Uji coba resmi pertama MotoGP 2017 akan berlangsung dalam beberapa pekan lagi. Seakan tidak sabar untuk menguji coba motor barunya, pembalap anyar Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo, pun “sibuk” menghitung hari.

Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, menjadi venue yang dipilih untuk melakukan uji coba resmi pertama jelang berlangsungnya MotoGP 2017. Uji coba di Sepang rencananya dilangsungkan pada 30-31 Januari 2017.

Uji coba di Sepang ini akan jadi momen kedua Lorenzo mengetes motor Ducati di depan publik, setelah yang pertama dilakukan di Valencia usai seri terakhir MotoGP 2016. Tak heran jika pembalap berjuluk X-Fuera itu pun sudah tidak sabar menunggangi kuda besi barunya.

Melalui akun Twitter resmi pribadinya, Lorenzo mengunggah beberapa foto dirinya yang terlihat sedang menunggangi kuda besi Ducati. Total ada tiga tweet yang diunggahnya lengkap bersama foto dirinya dan motor Ducati. Dalam dua dari tiga tweet tersebut, ia menghitung mundur uji coba di Sepang.

“Tiga pekan,” bunyi tweet terbaru Lorenzo yang sudah jelas mengarah kepada uji coba di Malaysia dan ditulis dalam tiga bahasa, yakni Spanyol, Italia, dan Inggris, sebagaimana dimuat akun Twitter-nya @lorenzo99, Rabu (11/1/2017).

One of the most important days of my career. New bike, new number, new home. Ducati is something special... #JL99 @DucatiMotor 🇪🇸🇮🇹 pic.twitter.com/JqNZjstx0H— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) January 2, 2017