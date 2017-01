Lorenzo Tak Sabar Tunggangi Motor Ducati

PALMA - Para pembalap MotoGP saat ini masih menikmati masa liburan sebelum kembali mempersiapkan diri pada uji coba di Sirkuit Sepang, Malaysia, yang berlangsung pada 30-31 Januari 2017. Meski sedang liburan, tak sedikit para pembalap yang menunjukkan rasa tidak sabarnya untuk kembali mengendarai motor mereka.

Itulah yang ditunjukkan pembalap anyar Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo. Lorenzo tampaknya sudah tidak sabar untuk menunggangi motor barunya sebelum menghadapi pertarungan di MotoGP 2017 bersama Ducati.

Melalui akun Twitter resmi pribadinya, Lorenzo mengunggah beberapa foto dirinya yang terlihat sedang menunggangi kuda besi Ducati. Foto tersebut diambil ketika untuk pertama kalinya dia mengendarai motor tim pabrikan asal Italia itu di uji coba Valencia pascamusim 2016.

Ketidaksabaran sudah ditunjukkan Lorenzo sejak awal Januari. Total ada tiga tweet yang diunggahnya lengkap bersama foto dirinya dan motor Ducati. Sejak uji coba di Valencia, X-Fuera -julukan Lorenzo- memang belum menguji coba kuda besi Ducati secara resmi di depan publik.

โ€œTiga pekan,โ€ bunyi tweet terbaru Lorenzo yang diyakini mengarah kepada uji coba di Malaysia dan ditulis dalam tiga bahasa, yakni Spanyol, Italia, dan Inggris, sebagaimana dimuat akun Twitter-nya @lorenzo99, Rabu (11/1/2017).

One of the most important days of my career. New bike, new number, new home. Ducati is something special... #JL99 @DucatiMotor ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น pic.twitter.com/JqNZjstx0H— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) January 2, 2017