IBL 2017 Dibagi dalam Dua Divisi

JAKARTA - Indonesian Basketball League (IBL 2017) akan kembali digelar dengan pertandingan perdana di Surabaya pada 20 Januari 2017. Namun, kali ini IBL 2017 memiliki sistem berbeda dari tahun sebelumnya yakni sistem divisi.

IBL musim 2017 akan terbagi dalam dua divisi yakni divisi merah dan putih. Sistem divisi ini akan memperebutkan juara pool yang nantinya akan otomatis melaju ke semifinal. Peringkat dua dan tiga di tiap pool akan merebutkan dua tiket semifinal berikutnya.

Divisi merah dihuni oleh CLS Knights Surabaya, Satria Muda Pertamina, Bank BJB Garuda Bandung, JNE Siliwangi dan Bima Perkasa Jogja. Sementara divisi putih diisi oleh Petaling Jaya Energi Mega Persada, W88 News Aspac Jakarta, Hangtuah Sumsel, Satya Wacana Salatiga, NSH dan Pacific Caesar.

"Sistem ini bertujuan untuk membangun rivalitas antarklub. Pelaksanaannya tim yang berada satu pool akan bertemu dua kali dan tim dari pool berbeda akan bertemu satu kali," ungkap Direktur Utama IBL, Hasan Gozali dalam Konferensi Pers di Hotel Santika Jakarta.

"Pembagian divisi kami urutkan berdasarkan hasil peringkat klub di musim reguler," jelasnya.

Selain itu, IBL 2017 akan mendatangi kota kota selain Surabaya seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta. Sementara playoff hingga final akan dilangsungkan format pertandingan home and away dengan best of three.