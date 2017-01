Rio Haryanto Gagal Tampil di F1 2017, Ini Tanggapan Pertamina

JAKARTA - Pupus sudah harapan pembalap kebanggaan Indonesia, Rio Haryanto, untuk bisa kembali berkiprah di Formula One (F1) 2017. Penyebabnya karena manajemen Rio belum bisa membayar sejumlah uang sebagaimana yang dipersyaratkan Tim Sauber.

Menanggapi masalah tersebut, PT Pertamina (Persero) sebagai sponsor utama Rio di ajang jet darat mengaku, masih melakukan analisis terhadap kinerja pembalap pertama Indonesia di ajang F1 tersebut.

"Kita lakukan analisa terhadap sejauh mana dia (Rio) bisa memberikan manfaat, karena memang Pertamina dengan kewajiban peduli terhadap sektor olahraga dan sebagainya masih menjadi bahan pertimbangan do or not," ucap Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (4/1/2016).

Sekadar informasi, peluang Rio untuk tampil di F1 2017 sangat kecil. Tim Sauber sebelumnya memberikan penawaran kepada pembalap berusia 23 tahun untuk tampil bersama mereka di F1 2017. Namun, dengan syarat manajemen Rio harus menyetorkan sejumlah uang layaknya yang diberikan kepada Tim Manor Racing pada F1 2016.

Namun, hingga batas waktu yang sudah ditentukan, Pertamina yang biasa menjadi sponsor utama Rio urung memberikan dana kepada Tim Sauber. Alhasil, satu kursi kosong pembalap Tim Sauber diisi mantan pembalap Manor, Pascal Wehrlein.