Lorenzo Pamer Bukti Kecintaannya kepada Ducati

Uno de los días más significativos de mi carrera. Nueva moto, nuevo número, nuevo hogar. Ducati es algo especial... / Uno dei giorni più importanti della mia carriera. Nuova moto, nuovo numero, nuova casa. Ducati è qualcosa speciale... / One of the most important days of my career. New bike, new number, new home. Ducati is something special... #JL99 @ducatimotor 🇪🇸🇮🇹

A photo posted by Jorge Lorenzo (@jorgelorenzo99) on Jan 2, 2017 at 3:16am PST