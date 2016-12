Susie Wolff Raih Penghargaan dari Kerajaan Inggris

LONDON—Mantan pembalap DTM dan pembalap uji coba Williams F1, Susie Wolff akan mendapat penghargaan dari Kerjaan Inggris. Nama Wolff muncul dalam daftar Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) bersama dengan 1.196 orang lainnya.

MBE adalah gelar yang diberikan untuk setiap individu yang telah berkontribusi di dalam beberapa bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, serta melakukan pelayanan kepada publik. Adapaun nama-nama yang lolos sebelumnya dipilih langsung oleh badan independen yang dibentuk oleh British Cabinet Office.

Mendapat penghargaan tersebut, Wolff mengaku bangga. Wolff memang menjadi sorotan pada musim 2015 karena dirinya memutuskan untuk mundur dari balapan Formula One. Ia merasa dirinya tak akan pernah menjadi pembalap utama karena selalu dijadikan pembalap uji coba oleh Williams.

“Saya berterima kasih setelah menerima MBE karena jasa saya dalam memperjuangkan wanita di olahraga,” ujar istri dari Toto Wolff tersebut seperti diberitakan Motorsport, Minggu (1/1/2017).

“Seperti competitor saya yang lain saya berhasil mencapai mimpi untuk terus membalap karena dukungan dari keluarga. Kini tugas saya adalah untuk fokus mengubah dukungan menjadi rasa percaya diri bagi generasi selanjutnya, para wanita yang berani menjadi bagian dari olahraga balap,” tandasnya.