Marc Marquez Kaget Jadi Juara Dunia di Motegi

MARC Marquez sukses menjadi kampiun MotoGP 2016. Gelar tersebut diraih The Baby Alien –julukan Marquez– di Sirkuit Motegi, atau ketika MotoGP 2016 masih menyisakan tiga seri.

Hingga saat ini, Marquez masih belum percaya meraih gelar juara secepat itu. Sebab saat datang ke Motegi, jika ingin juara, Marquez diwajibkan menang serta berharap duo Movistar Yamaha yakni Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo gagal finis. Sebab, saat itu Marquez unggul 52 poin dari Rossi yang berada di posisi dua.

Hal yang semakin Marquez tak percaya diri ialah, posisi pole position diraih The Doctor –julukan Rossi. Namun, rasa nothing to lose justru membuat Marquez tampil kesetanan.

Ia sukses melewati Rossi di lap pertama dan sukses mempertahankan posisi terdepan hingga akhir balapan. Sementara itu, Rossi terjatuh di lap keenam. Berselang 13 lap giliran X-Fuera –julukan Lorenzo– yang mencium panasnya aspal Motegi.

Alhasil, Marquez unggul 77 angka dari Rossi di posisi dua. Keunggulan tersebut tak mungkin lagi terkejar, mengingat saat itu MotoGP 2016 tinggal menyisakan tiga seri lagi (Australia, Malaysia dan Valencia.

Namun, hasil inkonsisten yang diraih Marquez di tiga race terakhir berhasil dimanfaatkan Rossi untuk mempertipis keadaan. Di akhir musim, Rossi sukses memangkas jarak dan hanya tertinggal 49 poin dari Marquez.