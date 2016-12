Rematch Pacquiao vs Mayweather Takkan Terjadi

MANILA – Pengamat tinju, Steve Farhood, tidak yakin pertarungan antara Manny Pacquiao melawan Floyd Mayweather akan terjadi. Menurutnya, rematch tersebut takkan mendapat bayaran yang melebihi dari pertarungan pertama mereka. Namun, Farhood percaya jika laga ulang itu terjadi, akan meraup bayaran yang besar.

“Saya cenderung ke arah berpikir laga itu (rematch Pacquaio-Mayweather) tidak akan terjadi,” ungkap Farhood, mengutip dari ABC-CBN, Kamis (22/12/2016).

“Tak ada keraguan jika Manny (Pacquiao) akan mendapatkan bayaran terbesarnya, meskipun banyak yang membeli pertarungan pertama mereka. Tapi, tidak akan membeli kedua kalinya karena itu bukan pertarungan yang sangat baik,” sambungnya.

Pertarungan antara Mayweather vs Pacquiao pada 2015 mencatatkan rekor karena melibatkan uang segunung, sehingga disebut-sebut sebagai "Fight of the Century". Sementara pendapatan yang dicapai lebih dari USD410 juta untuk di Amerika Serikat saja.

Farhood menambahkan, Mayweather sudah hidup nyaman di dunia luar tinjunya. Ia juga berpikir The Pretty Boy -julukan Mayweather- takkan mungkin kembali ke dunia ring. Menurutnya, dia sudah sedikit nyaman dengan uang yang dia hasilkan saat ini.