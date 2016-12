Sportpedia: Race Beruntun Terpanjang yang Dimiliki Valentino Rossi

TAK diragukan lagi kalau Valentino Rossi merupakan legenda hidup Grand Prix. Tujuh titel juara dunia premier class telah diraihnya, plus masing-masing satu di kelas 125 dan 250cc.

Di usianya yang kini 37 tahun pun The Doctor masih konsisten bersaing di papan atas, bersama dengan rider-rider top yang jauh lebih muda darinya macam Marc Marquez dan Jorge Lorenzo.

Serba-serbi Rossi sendiri memang selalu menarik untuk disimak. Misalnya saja sejak ia tampil di premier class pada 2000 silam, The Doctor tidak pernah absen balapan hingga awal musim 2010.

Cedera patah tulang fibia kaki kanan lah yang membuat Rossi harus absen di MotoGP Italia 2010 kala itu dan juga harus absen di tiga seri setelahnya.

Rossi mendapat cedera parah ini saat sesi latihan bebas di Sirkuit Mugello. Saat sesi hanya tersisa 15 menit, motornya mengentak ke udara di tikungan S Biondetti. VR46 terpelanting, lantas mendarat dengan kaki kanan duluan.

Setelah itu, ia tampak sangat kesakitan dan terus memegangi kaki kanannya tersebut. Petugas harus menandunya keluar dari lintasan dan Rossi pun harus diterbangkan dengan helikopter untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.

Sampai di titik ini, Rossi telah mencatatkan 140 balapan beruntun tanpa absen dalam kurun waktu 2000 hingga 2010. Sulit dipercaya memang, jika ditarik dari musim 1996 dimana ia menjalani debutnya di Grand Prix di kelas 125cc, rider kebanggaan Italia itu tidak pernah absen sekali pun balapan karena cedera atau karena alasan lain.

Dan setelah absen pada race di Italia, dan di Inggris, Belanda, dan Catalunya pada 2010 tersebut, Rossi sampai sekarang ini kembali tidak pernah absen balapan.

Ya, sampai seri pamungkas MotoGP 2016, yakni di Valencia pada November lalu, Rossi selalu tampil di setiap seri MotoGP. Dan wajah Rossi pun dipastikan akan tetap menghiasi lintasan setidaknya sampai kontraknya di Movistar Yamaha berakhir pada akhir 2018 nanti.

Well done Vale, what a legend!