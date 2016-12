LeBron James Ngamuk, Cleveland Cavaliers Hantam New York Knicks

NEW YORK – LeBron James atampil memukau kala membela Cleveland Cavaliers melawan New York Knicks di Madison Square Garden, New York, Kamis (8/12/2016). Dia menjadi sosok krusial kemenangan Cavaliers atas Knicks dengan skor 126-94.

Dalam pertandingan tersebut James mencetak 25 angka. Bintang berusia 31 tahun itu mengakui dirinya sangat termotivasi membawa Cavaliers menang atas Knicks, sehingga penampilannya sangat optimal dalam laga ini.

“Saya sangat termotivasi untuk bertanding. Saya sangat termotivasi karena prosesnya. Saya sangat termotivasi karena mengetahui anak-anak saya menonton pertandingan ini dari rumah. Hal ini membuat saya termotivasi,” kata James, seperti dilansir ESPN, Kamis (8/12/2016).

Skuad Cavaliers tidak tinggal satu hotel jelang laga melawan Knicks. Beberapa anak asuh Tyronn Lue tersebut lebih memilih tempat menginap lain ketimbang bermalam di hotel milik Donald Trump.

“Kami melewati beberapa rintangan dan sempat menjadi tim yang tidak sempurna. Tapi, kami juga tahu sebagai sebuah tim, kami harus datang bersama secara kolektif dan itu adalah sesuatu yang indah,” ujar bintang Cavaliers lainnya, Kyrie Irving.

Hasil lengkap NBA pada Kamis (8/12/2016):

Boston Celtics 117-87 Orlando Magic

Detroit Pistons 77-87 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 111-116 New Jersey Nets

Miami Heat 95-103 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 107-115 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 126-94 New York Knicks

LA Lakers 95-134 Houston Rockets

Sacramento Kings 120-89 Dallas Mavericks

Indiana Pacers 109-94 Phoenix Suns

Golden State Warriors 115-98 LA Clippers